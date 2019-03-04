''Любляча мати'': у справі про мертве немовля в Києві новий поворот

Скандал із багатодітною матір'ю-одиначкою, яка викинула новонароджену дитину в Києві, отримав продовження. Люди, які знають 35-річну Олену Б., вважають її мало не зразковою мамою.

Подробиці – в публікації OBOZREVATEL.

"У неї доглянуті діти"

Олена з дітьми

Разом із дітьми жінка проживає в одному з гуртожитків у Голосіївському районі. Там родина займає дві кімнати: в одній живе Олена з дітьми, в іншій – її мати, остання, за словами колег по роботі, не приймає участі в житті дочки.

"Офіційно Олена розлучена, але з колишнім чоловіком підтримує гарні стосунки. Сім'я живе на "дитячі", а також на зарплатню, яку Олена отримує, працюючи кухарем у нашому дитсадку. Ще їй допомагає продуктами бабуся, яка живе в селі", – розповіли OBOZREVATEL колеги багатодітної матері.

Працівники дитячого садка в шоці від події, кажуть, жінка дуже любить своїх дітей і пологи дитини планувала і чекала.

"Всі її діти доглянуті і добре вчаться. Вони дружні. Я нерідко бачу, як хтось із старших приходить забирати малюка з садка, поки мати працює", – розповіли нам в адміністрації дошкільного закладу.

Те, що Олена носить під серцем дитину, колеги дізналися днів десять тому. "Олена не худа, тому її вагітність була непомітна. Коли це розкрилося, вона нас запевнила, що планувала дитину і що буде її народжувати, при цьому виявила бажання виходити на роботу навіть перебуваючи в декретній відпустці", – розповіли в дитячому садку.

Водночас джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах вважає, що колеги чисто по-людськи шкодують Олену, оскільки її діти можуть залишитися без матері.

Жінка з одним зі своїх дітей

Про те, чому "любляча мати" віднесла новонародженого до покинутої будівлі, колеги пояснити не можуть. Можливо, вважають вони, причина в післяпологовому стресі, до якого могла додатися сварка з матір'ю.

"А недавно Олена повідомила, що впала. Але чи стало це приводом для переривання вагітності, ми не знаємо", – відзначили в дитячому садочку.

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Загрожує в'язниця

Зі своїх джерел OBOZREVATEL дізнався, що вже через годину після пологів Олена прибрала у ванній, поклала мертве немовля в целофановий пакет і пішла... ховати.

Тіло дитини правоохоронці виявили 3 березня в купі сміття в покинутій будівлі, яка розташована буквально в ста метрах від будинку горе-матері.

Чи справді дитина народилася мертвою або її вбила власна мати – покаже експертиза.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 117 КК (умисне вбивство матір'ю своєї дитини). Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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