Вечірки з наркотиками і платні "побачення": ексв'язень розповів про "послуги" в Лук'янівському СІЗО

Стан загальних камер у Лук'янівському СІЗО в Києві жахливий, однак "блатних" поселяють у камери VIP, при цьому надаючи широкий спектр незаконних послуг за гроші.

Про це колишній в'язень Лук'янівки розповів виданню "Страна". "Існує система поборів, про яку всі знають. Щоб перевестися в "нормальну" камеру, в якій немає грибка на стінах і є мінімальний ремонт, потрібно заплатити 500 грн. Але тебе переведуть на однин-два тижні за умови, що ув'язнені, які опиняться по сусідству, – ее проти", – розповів він.

Щоб залишатися там далі, підкреслив він, потрібно платити щотижня або щомісяця від 2 тисяч гривень до 30 тисяч гривень на місяць.

Лук'янівський СІЗО Страна

Чоловік додав, що в звичайних камерах стіни покриті грибком, освітлення тьмяне, немає вентиляції, при тому що всередині курять. "Через це в камерах дуже погане затхле повітря. Якщо хочеш зробити ремонт, робиш сам", – заявив колишній постоялець Лук'янівки.

"Я бачив камери, в яких стояло три холодильники, три плазмових телевізори, пральна машинка, кавовий апарат, стіл для тенісу, окремий стіл для гри в покер. Усі ці блага цивілізації не потрапляють сюди без санкції адміністрації. Поліпшені VIP камери здають в оренду за гроші", – сказав співрозмовник.

Він підтвердив, що в тюрмі є наркотики. Сірникова коробка трави, наприклад, обійдеться ув'язненим у 200-300 гривень.

Марихуана на територію СІЗО потрапляє тільки за згодою адміністрації. Якщо це велика партія, її заносять через прохідну співробітники ізолятора, якщо невелика – можна перекинути через паркан, але це також відбувається зі схвалення керівництва СІЗО.

У деяких "блатних" камерах встановлено дзвінок. Зателефонувавши в нього, можна викликає чергового офіцера по корпусу.

На фото видно дірку в підлозі, просвердлену між камерами. Справа – ув'язнений із перфоратором, яким він просвердлив дірку Страна

Далі наведемо інформацію про деякі послуги в СІЗО зі слів співрозмовника "Страны":

"Сходити в гості" – 150 гривень. Це вільне переміщення по СІЗО, можна піти до когось у гості в сусідню камеру. Це разова плата за один вихід на добу на годину-дві, але знову ж, все залежить від особистих взаємин з адміністрацією.

Передача мобільного телефону – 400 грн. Механізм простий: із волі приносять будь-який мобільний телефон, а вже співробітник адміністрації передає його за 400 грн.

Передача семи-десяти великих пакетів з їжею – 2500 грн. Їжу, яку готують на кухні в СІЗО, ніхто не їсть. Тому адміністрація СІЗО готує тільки для дуже незначної кількості людей, які не можуть собі дозволити платити за нормальну їжу і яким немає кому її передавати.

Передача з волі в СІЗО чого-небудь крім наркотиків – 400 грн. У СІЗО можна мати всі зручності для життя: холодильник, телевізор, приставку, кавову машину, і інші побутові речі. Механізм такий же як і з телефоном. Тобі приносять із волі, за те щоб адміністрація тобі це передала, потрібно заплатити 400 грн.

"Загальне лото" – вхід 200 грн. Це вечірка в горищному приміщенні корпусу. Проводять її раз на місяць в останню неділю місяця. На вечірці є все, алкоголь, трава та інші наркотики.

Продовження перебування в СІЗО – 500 грн за кожен тиждень. Співрозмовник розповідає, що після того як ув'язненим виносять вирок і його повинні переводити в колонію, а він не хоче, він може за 500 грн за кожнен тиждень залишатися в СІЗО весь присуджений йому термін.

Гра в настільний теніс цілу ніч – 600 гривень. За словами чоловіка, співробітники колонії самі часто грають з ув'язненими в теніс.

Побачення в окремій кімнаті без рішення суду на 2 години – 2000 гривень.

"Побачення" з жінкою (2 години) – 1 500. Побачення відбувається в лікарні колонії.

Фото самогонного апарату в процесі виготовлення горілки Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції України Денис Малюська раніше відвідав Лук'янівське СІЗО в Києві і поділився фотографіями з місця ув'язнення.

Ув'язнені в СІЗО перебувають в жахливих умовах. Через брак місця в камерах їм доводиться спати по черзі.

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