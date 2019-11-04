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4 листопада • оновлено в 11:04
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Лежав босий із SIM-картою на обличчі: у Києві знайшли труп чоловіка

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У Києві 4 листопада на вул. Трускавецькій виявили труп чоловіка. За попередньою інформацією, на тілі не було слідів насильницької смерті, але на обличчі лежала SIM-карта.

Особа загиблого не встановлена, пише "Інформатор". На вигляд йому близько 30 років, документів при ньому не знайшли.

"Поруч із ним лежало кілька грошових купюр, а на обличчі була SIM-карта. При цьому поліцейські звернули увагу на те, що взуття чоловіка стояло за рогом, а сам він лежав у самих шкарпетках, які були повністю чисті, незважаючи на те, що навколо ґрунт", – уточнили у ЗМІ.

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Лежав поруч зі шприцом: у дворі Києва знайдено труп чоловіка
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Чоловіка знайшли без взуття

"Інформатор"

Причини смерті та особистість померлого встановлює поліція.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 3 листопада просто посеред вулиці виявили труп невідомого чоловіка на тротуарі. Місцеві розповіли журналістам, ніби на місці події трапилося вбивство.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Бомж зняв з трупа черевики і пішов за рог приміряти. Приміряв, малуваті і залишив їх там, де приміряв, ну не надівати ж йому їх на труп. Тільки дивно, чому він розкидані гроші не забрав. Та то таке - треба ж щось написати по-приколу, ми ж зараз усі живемо по-приколу.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Вышел из зоны действия сети )))
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