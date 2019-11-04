Лежав босий із SIM-картою на обличчі: у Києві знайшли труп чоловіка

У Києві 4 листопада на вул. Трускавецькій виявили труп чоловіка. За попередньою інформацією, на тілі не було слідів насильницької смерті, але на обличчі лежала SIM-карта.
Особа загиблого не встановлена, пише "Інформатор". На вигляд йому близько 30 років, документів при ньому не знайшли.
"Поруч із ним лежало кілька грошових купюр, а на обличчі була SIM-карта. При цьому поліцейські звернули увагу на те, що взуття чоловіка стояло за рогом, а сам він лежав у самих шкарпетках, які були повністю чисті, незважаючи на те, що навколо ґрунт", – уточнили у ЗМІ.
Чоловіка знайшли без взуття
"Інформатор"
Причини смерті та особистість померлого встановлює поліція.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві 3 листопада просто посеред вулиці виявили труп невідомого чоловіка на тротуарі. Місцеві розповіли журналістам, ніби на місці події трапилося вбивство.
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