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5 листопада • оновлено в 17:39
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"Куля зрикошетила": розкрито всі подробиці вбивства дитини поліцією під Києвом

13т Читати матеріал російською

Справу щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими у Переяславі (Київська область) раптово перекваліфікували з умисного на вбивство з необережності. Це пояснили тим, що куля зрикошетила.

Про це розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу щодо результатів досудового розслідування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Інспектор поліції вистрілив по мішені, яка була між двома будинками. Куля пролетіла 52 м, вцілила у камінь, відрикошетила, пролетіла 33 м та влучила в голову хлопчика", – сказав Труба.

Загиблий під Києвом хлопчик Кирил Тлявов

Загиблий під Києвом хлопчик Кирил Тлявов

За його словами, правоохоронцю повідомили про підозру у вбивстві, скоєному з необережності.

Іншим чотирьом учасникам події також оголошено остаточні підозри. Зокрема йдеться про грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, а також у зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

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Характерно, що хлопчика доправили в лікарню близько 16:00, але кулю лікарі виявили лише о 23:30.

Труба додав, що зброю, якою було здійснено постріл, не знайшли, і запевнив, що це жодним чином не вплинуло на хід розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Политика Другая
Политика Другая
В СССР в милицию брали только после срочной службы. Просто вернуть эту норму и они станут адекватнее
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ttt ta
ttt ta
"оружие, которым было совершено выстрел, не нашли" аххахахаха!
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Дуже сумно, що ті, хто повинен захищати, вбивають.
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