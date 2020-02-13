"Кров із носа та вух": у трагічній смерті ветерана АТО у Києві з'явилися підозрілі деталі

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу в кінці грудня 2019 року загадково загинув ветеран АТО Володимир Алехно. У висновку судмедекспертизи зазначено, що смерть чоловіка настала від переохолодження. Втім, його дружина Марина не повірила в це.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. У поліції Солом'янського району запевнили, що справа закрита, адже загибель настала з природних причин. Водночас дружина ветерана почала власне розслідування та пошуки свідків бійки, яка відбулася напередодні.

Так, 28 грудня 2019 року Алехно, який у цивільному житті працював далекобійником, повертався додому після двомісячної відсутності. Він мав їхати в Лубни на автобусі Київ – Харків від Центрального залізничного вокзалу.

У Києві трагічно загинув ветеран АТО

У розмові по телефону з одним зі знайомих Алехно проговорився про бійку, але сказав, що все гаразд. Згодом гаджет відключився, і на зв'язок чоловік більше не виходив.

Уже вранці наступного дня до дружини зателефонували з київської Служби розшуку і розповіли про загибель. Ветерана АТО знайшли на зупинці на вул. Липківського. У нього була черепно-мозкова травма.

В морг без слідчого вдову та друзів загиблого не пустили. Правоохоронець спершу погодився поїхати туди з ними, але дорогою передумав і для впізнання лише показав жінці фото загиблого.

"З обличчя впізнати було неможливо. Все в синцях і ранах, засохла кров із носа й вух. На фото він лежав на якійсь каталці з розплющеними очима, у нього був задертий светр, зі вм'ятиною в голові, дві трубки – в роті й голові. Як мені пізніше пояснили лікарі з медроти, де служив Володя, кров з носа й вух – ознака черепно-мозкової травми, а били його явно тупим предметом", – розповіла дружина Алехно.

Від слідчого друзі загиблого дізналися, що о 1:00 годині ночі той потрапив до лікарні, де йому наклали шви на брови, а о 3:00 його відпустили. Вже о 6:00 надійшов повторний виклик – з вул. Липківського.

Хоча пізніше у правоохоронних органах заявили, щоб між зверненням ветерана до лікарні та його загибеллю минуло кілька днів, тому ушкодження на тілі Алехна не могли бути причиною смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайомі загадково загиблого у Києві 20-річного Тараса Коваля впевнені, що хлопця вбили, але у поліції версія інша – він сам наклав на себе руки, повісившись.

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