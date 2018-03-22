Кривава НП під Києвом: чоловік убив дружину і порізав собі вени

У Київській області 46-річний чоловік зарізав дружину і намагався накласти на себе руки, порізавши собі вени.

Трагедія сталася 21 березня в с. Мотовилівка Фастівського району, повідомляє прес-служба поліції Київської області. Після чергової сварки 44-річна жінка сказала чоловікові, що хоче піти до іншого. Розлючений голова сім'ї схопив кухонний ніж і вдарив потерпілу в область грудної клітини. Жінка отримала проникаюче колото-різане поранення і померла.

"Зрозумівши, що накоїв, чоловік написав прощальну записку і вирішив накласти на себе руки - порізав вени. При цьому викликав швидку допомогу, яка приїхала за лічені хвилини і врятувала його від смерті", - зазначили в прес-службі.

Поліцейські, які прибули на місце події, затримали зловмисника. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання.

У подружжя залишився 16-річний син.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня, у Києві вбили чоловіка середніх років.