Кривава стрілянина у Києві через комуналку: інцидент отримав продовження

Чоловік, який відкрив стрілянину у житловому будинку на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі Києва 6 листопада і поранив сусіда, узятий під варту на два місяці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва. "Чоловік, перебуваючи у коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив два постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку. Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали "швидку допомогу" пораненому чоловіку", – йдеться в повідомленні.

"Комунальна стрілянина" у Києві Скріншот з відео

Правопорушникові оголошено підозру за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Суд, заслухавши доводи сторін, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи. Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапило відео стрілянини. Коли до чоловіка прийшли сусіди, щоб розібратися, той дістав рушницю і відкрив вогонь. Дочка намагалася його зупинити, але він відмовився прибрати зброю.

З'ясувалося, що стрільцем виявився Олексій Берестецький із Луганська. У його профілі на Facebook зазначено, що чоловік є главою правління Центру соцінтеграції людей з інвалідністю "Благо". А під час стрільби постраждав адвокат Микола Бугаєв.

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