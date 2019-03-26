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/Кримінал

"Кримінал привіт передав?" У Києві до приймальні нардепа увірвалися озброєні особи

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У Києві до приймальні народного депутата Борислава Берези увірвалися озброєні чоловіки. Їх не пустила охорона, після чого зловмисники втекли з місця події на позашляховику Range Rover.

Надзвичайна подія трапилася 26 березня на вул. Сабурова, повідомили у прес-службі поліції Києва. Автомобіль зловмисників без номерів і з ушкодженнями виявили неподалік від приймальні парламентаря (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook уточнив, що тікали агресивно налаштовані чоловіки зразу на трьох автомобілях. Депутат припускає, що спроба нападу може бути пов'язана з його боротьбою з нелегальним гральним бізнесом і несанкціонованими точками продажу алкоголю.

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Борислав Береза

Борислав Береза

Facebook Borislav Bereza

"Так мені кримінал привіт передав? Хлопці такі прості приїхали, нахуліганили, спробували виїхати, а їх наздогнали", — розповів Береза.

У Києві у приймальні нардепа влаштували бійку

У Києві у приймальні нардепа влаштували бійку

Facebook Троєщина

Зловмисники кинули елітний позашляховик і втекли. Поліція оголосила їх у розшук і встановлює власника автомобіля. Номерні знаки, які відірвали від Range Rovera, числяться за іншою машиною.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2018 року у Києві невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю в офіс і будинок народного депутата і екс-глави Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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