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18 вересня • оновлено в 16:54
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"Кричить, що все підірве": у Києві через "замінування" перекрили частину метро

1.3т Читати матеріал російською

У Києві 18 вересня у зв’язку із анонімним дзвінком про "замінування" перекрили рух від станції метро "Дніпро" до "Лісової".

Як повідомила пресслужба Київського метрополітену на сторінці у Telegram, фахівці почали проводити перевірку. Червона лінія метро тимчасово працюватиме тільки від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що на мосту Метро очевидці справді помітили підозрілого чоловіка зі зброєю. Він нібито поводився неадекватно і погрожував підірвати міст. Рух перекрили. Поліція ввела план "Сирена".

У Києві через "замінування" перекрили частину метро

У Києві через "замінування" перекрили частину метро

На сторінці "Київ Опративний" у Faсebook із посиланням на власні джерела написали, що мостом Метро їхав чоловік на авто, який із невідомих причин вирішив зупинитися і вийти.

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"Із його сумки стирчить приклад, а в руці у нього якісь кнопки. Чоловік ходить і кричить, що все підірве", – йдеться у повідомленні.

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха. обоз перевёл приклад как пример) а кстати как приклад по украински?
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филипп филипыч
филипп филипыч
аа такая же фигня как и с котом)
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