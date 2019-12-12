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12 грудня • оновлено в 14:16
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Кричала та принижувала дітей: у Києві вчительку школи впіймали на булінгу

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У Києві вчителька загальноосвітньої школи у Подільському районі жорстоко поводилася з дітьми, цькувала, безпідставно звинувачувала та принижувала їх.

До правоохоронців із повідомленням про булінг звернулися батьки учнів. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

З'ясувалося, що вчителька впродовж кількох днів двічі під час уроку кричала на школярку та ображала її. Через це дівчинка мусила звернутись до медпункту, адже у неї погіршилося самопочуття. Психологічний тиск також чинився іще на двох дітей.

У Києві вчительку впіймали на булінгу

У Києві вчительку впіймали на булінгу

Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що склали відповідні протоколи. Згідно з характеристикою, вчителька – схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вислови щодо колег, батьків та дітей.

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Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та один за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення та надіслали їх для ухвалення рішення до Подільського суду міста Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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