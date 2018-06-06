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Крали гроші і ПІН-коди карт: в Києві розкрили банду шахраїв

2.4тЧитати новину російською

У Києві викрили діяльність злочинного угруповання, яке викрадало гроші з банківських карт.

5 червня кіберполіція провела обшуки за адресами проживання підозрюваних у шахрайстві та виявила там велику кількість доказів. Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку на офіційному сайті.

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"Це прилади для зчитування інформації з банківських карт клієнтів, накладки для фіксації ПІН-кодів, частини банкоматів, на яких зловмисники тестували своє шахрайське обладнання, і прилади для виготовлення підроблених банківських карт", - пояснили в прес-службі.

Прес-служба ПриватБанку

Прес-служба ПриватБанку

Прес-служба ПриватБанку

Крім цього, правоохоронці вилучили понад 500 пластикових карт із магнітною смужкою, різноманітну комп'ютерну техніку та гроші.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві орудували валютні шахраї.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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