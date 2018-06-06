Крали гроші і ПІН-коди карт: в Києві розкрили банду шахраїв

У Києві викрили діяльність злочинного угруповання, яке викрадало гроші з банківських карт.
5 червня кіберполіція провела обшуки за адресами проживання підозрюваних у шахрайстві та виявила там велику кількість доказів. Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку на офіційному сайті.
"Це прилади для зчитування інформації з банківських карт клієнтів, накладки для фіксації ПІН-кодів, частини банкоматів, на яких зловмисники тестували своє шахрайське обладнання, і прилади для виготовлення підроблених банківських карт", - пояснили в прес-службі.
Прес-служба ПриватБанку
Прес-служба ПриватБанку
Прес-служба ПриватБанку
Крім цього, правоохоронці вилучили понад 500 пластикових карт із магнітною смужкою, різноманітну комп'ютерну техніку та гроші.
Як писав OBOZREVATEL, в Києві орудували валютні шахраї.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".