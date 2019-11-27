Корупційні схеми та махінації: з'явилися подробиці затримання заступника глави Київської міської митниці

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському повідомили про підозру.
Про це написала пресслужба САП на своїй сторінці у Facebook. Його та ще 9 осіб запідозрили у причетності до реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому главі, п'ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці Державної фіскальної служби України, а також трьом представникам комерційних компаній", – йдеться у дописі.
Сергій Тупальський і Вадим Альперін
"Зазначені особи були затримані 26 листопада. Йдеться про колишнього виконувача обов'язків керівника однієї з регіональних митниць, який сьогодні обіймає посаду заступника керівника цієї митниці, заступника керівника однієї з регіональних митниць; в.о. начальника відділу митного оформлення та трьох інспекторів ВМО митного посту однієї з регіональних митниць; колишнього директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та трьох підприємців", – додали у пресслужбі САП.
Затриманим інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішуватиметься питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, продовжили.
Злочин було викрито у рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн. Розслідування цих випадків було розпочате у жовтні 2017 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступника голови Київської міської митниці ДФС Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна впіймати не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З часу, коли Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує саме Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Уже вранці 27 листопада з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальському та ще 9 особам.
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