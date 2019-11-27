Корупційні схеми та махінації: з'явилися подробиці затримання заступника глави Київської міської митниці

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському повідомили про підозру.

Про це написала пресслужба САП на своїй сторінці у Facebook. Його та ще 9 осіб запідозрили у причетності до реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому главі, п'ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці Державної фіскальної служби України, а також трьом представникам комерційних компаній", – йдеться у дописі.

Сергій Тупальський і Вадим Альперін

"Зазначені особи були затримані 26 листопада. Йдеться про колишнього виконувача обов'язків керівника однієї з регіональних митниць, який сьогодні обіймає посаду заступника керівника цієї митниці, заступника керівника однієї з регіональних митниць; в.о. начальника відділу митного оформлення та трьох інспекторів ВМО митного посту однієї з регіональних митниць; колишнього директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та трьох підприємців", – додали у пресслужбі САП.

Затриманим інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішуватиметься питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, продовжили.

Злочин було викрито у рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн. Розслідування цих випадків було розпочате у жовтні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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