Копії баз даних і набої: у Києві поліцейські влаштували "полювання" на людей

У Києві Служба безпеки України спіймала групу осіб, які стежили за людьми та передавали замовникам інформацію. Серед підозрюваних – колишні та чинні працівники Нацполіції, СБУ і місцеві жителі, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

З 2015 року вони прослуховували абонентів стільникового зв'язку та проводили візуальне спостереження за об'єктами, повідомила пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також зловмисники зламували облікові записи користувачів у соцмережах, а ще незаконно втручалися в інформаційні ресурси правоохоронних органів.

У Києві поліцейські влаштували "полювання" на людей СБУ

Учасники групи підшукували клієнтів серед представників бізнескіл, а розцінки залежали від складності завдання і досягали кількох тисяч доларів за "комплекс послуг".

Організатори, двоє мешканців Києва, відповідали за пошук клієнтів та прийом замовлень. Колишні правоохоронці проводили візуальне спостереження, зв'язувалися з посадовцями у поліції та СБУ. А чинні – здійснювали прослуховування.

Правоохоронці затримали шістьох учасників групи під час передачі замовнику флешносія з тижневим звітом трафіку з’єднань його конкурента.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи у Києві та Харкові працівники СБУ вилучили звіти, "шкідливе" програмне забезпечення, копії баз даних органів державної влади, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, набої до автоматичної стрілецької зброї та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Вирішуватиметься питання про оголошення зловмисникам підозри за статтями 328 і 359 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

У Києві Служба безпеки України впіймала групу осіб, які стежили за людьми СБУ

Серед підозрюваних – колишні та чинні працівники Нацполіції, СБУ і місцеві жителі СБУ

З 2015 року вони прослуховували абонентів стільникового зв'язку та проводили візуальне спостереження СБУ

Також зловмисники зламували облікові записи користувачів у соцмережах СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція розкрила злочинну мережу, яка займалася виготовленням та продажем наркотиків, а також торгівлею людьми. Троє затриманих були працівниками поліції.

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