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/Кримінал

Копи вбили дитину під Києвом: спливли скандальні факти про підозрюваних

1.3тЧитати матеріал російською

Один із поліцейських, якого звинувачують в убивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, свого часу не пройшов переатестацію і був звільнений. Правда, потім він поновився на роботі через суд.

Цей скандальний факт розповів виконуючий обов'язки начальника поліції Київщини Андрій Небет, повідомляє "ТСН". "Так, вони проходили переатестацію, як і всі співробітники поліції, в 2015 році. Один із них був звільнений за службовою невідповідністю за рішенням комісії. Але за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва було поновлено на посаді", – підкреслив він.

Крім того з'ясувалося, що в той день копи святкували випускний своїх дітей.

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Інформатор

"Вони святкували не підвищення (свого колеги), а випускний своїх дітей. Дійсно, коли вони здійснили стрілянину під будинком, то поїхали далі святкувати. Їх затримали у центрі міста, я особисто", – розповів в.о. начальника поліції Переяслава-Хмельницького Андрій Медуниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Національна поліція України
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