Копи вбили дитину під Києвом: спливли скандальні факти про підозрюваних

Один із поліцейських, якого звинувачують в убивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, свого часу не пройшов переатестацію і був звільнений. Правда, потім він поновився на роботі через суд.
Цей скандальний факт розповів виконуючий обов'язки начальника поліції Київщини Андрій Небет, повідомляє "ТСН". "Так, вони проходили переатестацію, як і всі співробітники поліції, в 2015 році. Один із них був звільнений за службовою невідповідністю за рішенням комісії. Але за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва було поновлено на посаді", – підкреслив він.
Крім того з'ясувалося, що в той день копи святкували випускний своїх дітей.
Убивство хлопчика копами в Переяслав-Хмельницькому
Інформатор
"Вони святкували не підвищення (свого колеги), а випускний своїх дітей. Дійсно, коли вони здійснили стрілянину під будинком, то поїхали далі святкувати. Їх затримали у центрі міста, я особисто", – розповів в.о. начальника поліції Переяслава-Хмельницького Андрій Медуниця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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