Контролював "домушників": у Києві "засвітився" відомий злодій в законі

У Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько "Хідір".

"Коронований" в Греції злодій у законі прибув до України в 2017 і мав посилити вплив так званого кутаїського кримінального клану. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Києва на офіційному сайті.

"28-річний уродженець однієї з південних країн, Хдр Рашидов, був "коронований" в Греції в 2014 році, там же він перебував під слідством за квартирні крадіжки. На своїй батьківщині відбував покарання за створення злочинної організації. До України він потрапив після зміни імені та документів", - розповіли правоохоронці.

Відділ комунікації поліції Києва

Відділ комунікації поліції Києва

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Повідомляється, що в Україні "Хідір" повинен був контролювати квартирних грабіжників і "домушників". Злодія в законі депортували і заборонили йому в'їзд до нашої країни на п'ять років.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом розстріляли авто кримінального авторитета.