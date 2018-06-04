Контролював "домушників": у Києві "засвітився" відомий злодій в законі

У Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько "Хідір".
"Коронований" в Греції злодій у законі прибув до України в 2017 і мав посилити вплив так званого кутаїського кримінального клану. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Києва на офіційному сайті.
"28-річний уродженець однієї з південних країн, Хдр Рашидов, був "коронований" в Греції в 2014 році, там же він перебував під слідством за квартирні крадіжки. На своїй батьківщині відбував покарання за створення злочинної організації. До України він потрапив після зміни імені та документів", - розповіли правоохоронці.
Відділ комунікації поліції Києва
Відділ комунікації поліції Києва
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Повідомляється, що в Україні "Хідір" повинен був контролювати квартирних грабіжників і "домушників". Злодія в законі депортували і заборонили йому в'їзд до нашої країни на п'ять років.
Як писав OBOZREVATEL, під Києвом розстріляли авто кримінального авторитета.
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