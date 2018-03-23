Конфлікт на базі "Нацкорпуса" в Києві: з'явилися нові подробиці і відео

Обшуки на території заводу АТЕК, де орендує приміщення партія "Національний корпус", припинені.

Правоохоронці залишили приміщення центрального штабу політсили, повідомляється на сторінці в Facebook.

"Люди із зеленими стрічками і автоматичною зброєю покинули приміщення нашого центрального штабу!" - йдеться в описі до відео.

Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook публікує фото з місця подій.

"АТЕК звільнений. "Беркутня" зі слідчими забралися геть. Все це завдяки єдності декількох сотень активістів "Нацкорпусу", "Свободи", "Правого сектора" і "С14". Один за всіх і всі за одного!" - пише він.

База "Нацкорпусу" Facebook / Сергій Мазур

База "Нацкорпусу" Facebook / Сергій Мазур

База "Нацкорпусу" Facebook / Сергій Мазур

База "Нацкорпусу" Facebook / Сергій Мазур

База "Нацкорпусу" Facebook / Сергій Мазур

База "Нацкорпусу" Facebook / Сергій Мазур

Новини До Кернесу нагрянули з масовими обшуками

У Нацполіції України заявили, що 23 березня з санкції суду проводили слідчі дії на столичному підприємстві "АТЕК". Під час досудового розслідування правоохоронці перевіряли можливі факти незаконного заволодіння майном ПрАТ "АТЕК" на загальну суму понад 54 млн гривень.

"Слідчі дії відбуваються на території декількох регіонів країни за процесуального керівництва Генеральноъ прокуратури України", - зазначили в поліції.

Як повідомляв "Обозреватель", вранці 23 березня керівник штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов заявив, що силовики заблокували їхню базу, і опублікував відео з місця події.