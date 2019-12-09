У "війні" Кличка та Богдана з'явився новий поворот

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного "самоправства" голови Офісу президента України Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка, звільнення якого з посади голови КМДА вже погодив Кабмін і ще розглядатиме президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців очільнику міста, яка опинилася в розпорядженні "Радіо Свобода" (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Віталій Кличко та Андрій Богдан

Сам Богдан поки публічно не відреагував на звернення Кличка до правоохоронців.

Документ про кримінальне провадження щодо Богдана Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава Офісу президента Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Кличка з посади голови КМДА.

4 вересня Кабмін підтримав звільнення голови КМДА Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

У кінці вересня Кличко подав позов проти Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Вже 1 листопада з'явилася інформація про те, що мер Києва на тлі скандалу з його звільненням з посади голови КМДА написав заяву в поліцію проти керівника Офісу президента, звинувачуючи останнього в "самоуправстві".

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