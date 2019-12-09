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9 грудня • оновлено в 16:21
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/ Кримінал

У "війні" Кличка та Богдана з'явився новий поворот

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Поліція розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного "самоправства" голови Офісу президента України Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка, звільнення якого з посади голови КМДА вже погодив Кабмін і ще розглядатиме президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців очільнику міста, яка опинилася в розпорядженні "Радіо Свобода" (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Віталій Кличко та Андрій Богдан

Віталій Кличко та Андрій Богдан

Сам Богдан поки публічно не відреагував на звернення Кличка до правоохоронців.

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Богдан звинуватив Кличка у компромісах із "наглядачами" Києва: мер відповів
Документ про кримінальне провадження щодо Богдана

Документ про кримінальне провадження щодо Богдана

Радіо Свобода

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Андрій Богдан Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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