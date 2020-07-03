Кличко закликав правоохоронців розібратися із забудовником "Аркада"
Кличко закликав правоохоронців розібратися із забудовником "Аркада". Ілюстрація.
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців розібратися із забудовником "Аркада", який "ігнорує інтереси інвесторів".
Про це глава столиці розповів під час брифінгу 3 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Сумнозвісний забудовник "Аркада" продовжує діяти дуже нахабно, ігноруючи інтереси інвесторів, які вклали гроші в будівництво житла", – підкреслив Кличко.
За його словами, забудовник, незважаючи на домовленість, станом на 3 липня не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проєкт житлового масиву "Патріотика на озерах", зокрема, де буде передбачено будівництво соціальної інфраструктури – шкіл, садків, лікарень.
"А у інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо. Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І я вважаю, що правоохоронні органи повинні з цим розібратися якнайшвидше", – відзначив мер Києва.
Також Кличко нагадав, що нещодавно відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс, і запевнив, що треба активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов. Зокрема, за його словами, йдеться про забудову у Ярославовому Валу.
Мер Києва підкреслив, що закликав правоохоронців на постійній основі приєднатися до роботи з активістами, щоб разом оперативно реагувати на звернення киян щодо можливих незаконних забудов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 травня в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді на зупинку будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".
Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію щодо невиконання забудовником "Аркада-будівництво" зобов’язань перед інвесторами.
Також до людей, які влаштували пікет, вийшов міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.