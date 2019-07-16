Кинула на землі: в Києві жінка народила за трансформаторною будкою

У Києві 16 липня жінка народила дитину за трансформаторною будкою і кинула її лежати просто на землі. Плач немовляти почула дівчина, котра живе в будинку неподалік.

Вона викликала медиків, які госпіталізували малюка, пише "Інформатор". Надзвичайна подія трапилася на вул. Славоградській, 3/5 (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Поліція встановила, що цього ж ранку з сильною кровотечею була госпіталізована жінка. Медики виявили у неї ознаки нещодавніх пологів, але вона заперечувала це.

Жінка кинула дитину "Інформатор"

"Причому постраждала повідомила, де мешкає, туди і відправився екіпаж поліцейських. За вказаною адресою проживає її сім'я. Вони розповіли поліції, що жінка дійсно була вагітна. Рано вранці вона сказала, що погано себе почуває і вийде подихати свіжим повітрям", – уточнили в ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, 14 липня в Миколаєві мати викинула новонароджену дитину на автовокзалі. Немовля померло до прибуття медиків.

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