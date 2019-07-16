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Кинула на землі: в Києві жінка народила за трансформаторною будкою

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У Києві 16 липня жінка народила дитину за трансформаторною будкою і кинула її лежати просто на землі. Плач немовляти почула дівчина, котра живе в будинку неподалік.

Вона викликала медиків, які госпіталізували малюка, пише "Інформатор". Надзвичайна подія трапилася на вул. Славоградській, 3/5 (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Поліція встановила, що цього ж ранку з сильною кровотечею була госпіталізована жінка. Медики виявили у неї ознаки нещодавніх пологів, але вона заперечувала це.

Жінка кинула дитину

Жінка кинула дитину

"Інформатор"

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"Причому постраждала повідомила, де мешкає, туди і відправився екіпаж поліцейських. За вказаною адресою проживає її сім'я. Вони розповіли поліції, що жінка дійсно була вагітна. Рано вранці вона сказала, що погано себе почуває і вийде подихати свіжим повітрям", – уточнили в ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, 14 липня в Миколаєві мати викинула новонароджену дитину на автовокзалі. Немовля померло до прибуття медиків.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
И никто, абсолютно НИКТО не возмущен. Я имею в виду, никто не требует законы принять, чтоб таких тварей можно было посадить лет так на двадцать минимум. Сколько еще мамаши будут детей, новорожденных бросать умирать?! Где законы?! Где орда защитников детей? Или детей только от мужчин нужно защищать? Я всегда поражался тому, как эти защитники детей всегда игнорируют мамаш-убийц. И вот сколько еще выброшенных новорожденных детей проигнорят эти святоши, которые так любят говорить о пожизненном, ужесточении и принятии законов, смертной казни? Вот где они все сейчас?
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
укроиньзгэ мир
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