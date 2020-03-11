Київського депутата Сергія Паладія зафіксували на місці незаконного видобутку піску в районі Видубичів.

Відеозапис з політиком опублікований на сторінці громадської організації "Стоп корупції" у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Журналісти організації зазначили, що Паладій регулярно з'являється на точці незаконного видобутку піску на Видубичах.

Сергій Паладій

"Політика помітили на об'єкті 6 березня під час нападу на громадського активіста ГО "Стоп корупції" Олександра Золотнюка, який проводив моніторинг точок незаконного видобутку і викрив нелегальну діяльність. А вже 11 березня, коли активіст провів повторну перевірку, Паладій знову з'явився на місці подій", – сказано в повідомленні.

За інформацією журналістів, у 2010 році Паладій був фігурантом справи про незаконний видобуток піску: його фірма намивали надра на березі Десни, внаслідок чого тоді населення столиці могло залишитися без питної води.

Сергій Паладій опікує питання сім'ї, молоді та спорту, а також є заступником голови профільної комісії Київради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні журналісти заявили про незаконний видобуток піску під Києвом. Члени екологічної комісії КМДА розглянули це питання, але сказали, що нічого вдіяти не можуть, окрім як звернутися до поліції.

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