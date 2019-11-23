Совала 100$: у Києві 19-річна п'яна мажорка влаштувала страшну ДТП

За кермом елітного позашляховика Porsche, який 22 листопада потрапив у серйозну ДТП у Києві, перебувала нетвереза 19-річна співзасновниця ТОВ "Шахта Петровська" Владислава Евтягіна.

Разом із нею в машині їхала компанія друзів, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook. Алкотестер показав у крові Евтягіної (2000 року народження) 1,43 проміле.

Коли водійка спускалася вниз вулицею Старонаводницькою, вона не змогла втримати машину. Відзначається, що розбите в результаті авто – потужна версія Porsche Macan R4.

ДТП із Porsche в Києві і Владислава Евтягіна Колаж

Також відомо, що на місце ДТП прибули друзі п'яної компанії і спробували відкупитися за 100 доларів від власника LADA, яку зачепив Porsche.

Porsche facebook.com/KyivOperativ

"Через деякий час на місце приїхали друзі бухої компашки на елітному коритці з номером AH3333**, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися... Даремно старалися. Ми знаємо і всім розповімо, тому що не все в цьому світі вирішують брудні бабки", – йдеться в повідомленні.

Владислава Евтягіна facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, Porsche на швидкості зачепив відбійник і перелетів через паркан. Машина перекинулася на дах.

Фото з місця аварії facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця аварії facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця аварії facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця аварії facebook.com/KyivOperativ

Владислава Евтягіна з батьком Страна

Владислава Евтягіна з батьком Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві сталася жахлива ДТП із мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4, у результаті якої загинули дві людини.

Аварія трапилася через те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

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