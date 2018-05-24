Каталися п'яними по Києву на авто Нацгвардії: фото одного з "героїв"

У Києві ввечері 23 травня випадкові свідки зупинили п'яну компанію, яка їхала на Volkswagen з номерами Національної гвардії України.

Як повідомив "Київ Оперативний" у Facebook, що опублікував відео з місця події, ситуація сталася біля ТЦ "Магелан".

За словами одного з очевидців, в нього мало не врізався автомобіль.

"Щоб запобігти ДТП, я йому посигналив. Водій почав мені сигналити у відповідь, показувати різні жести, кричати мати тощо. Я зрозумів, у чому причина - він був п'яний в хлам. У машині було 3 мужиків і одна жінка, всі п'яні. Коли почали викликати на них поліцію, вони намагалися втекти по тротуару і мало не збили чоловіка з дитиною", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу перехожий з донькою втрутився і покарав п'яних кривдників.

Пізніше стало відомим ім'я водія Volkswagen з держномером #6363Ф4. Ним виявився Віталій Журенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня на Одещині п'яний священик потрапив у ДТП і втік.