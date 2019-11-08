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8 листопада • оновлено в 11:44
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"Кастет та удар по голові": у Києві напали на члена атестаційної комісії ГПУ

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У Голосіївському районі Києва 8 листопада двоє невідомих напали на члена атестаційної комісії у Генпрокуратурі України та засновника громадської організації StateWatch Олександра Лємєнова.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Член атестаційної комісії в ГПУ зазначив, що це не зупинить його "у боротьбі за нову Україну".

"Сьогодні (8 листопада. – Ред.) о 7.45 на вулиці Максимовича, 2 на мене скоїли напад. Кастет (або щось дуже схоже), газовий балончик Терен 4М, двоє молодиків… Напад розпочався з удару по голові ззаду, а потім із "запшиканими" очима важко бігти за нападниками", – написав Лємєнов.

"Кастет та удар по голові": у Києві напали на члена атестаційної комісії ГПУ

Facebook Олександра Лємєнова

Член атестаційної комісії в ГПУ додав, що чоловіки одразу втекли. Подію зафіксували у процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, шукатимуть.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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