|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Ховала живіт у дитсадку: спливли нові подробиці трагедії з немовлям у Києві

18тЧитати матеріал російською

Жінка, яка викинула новонароджену дитину у Києві, є багатодітною матір'ю.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, у 35-річної Альони шестеро малолітніх дітей, яких вона виховує сама.

Жінка працює кухарем у дитячому садку в Голосіївському районі столиці. Вагітність приховувала від колег: коли її наполегливо запитували, відповідала, що просто дуже погладшала.

Альона не стала на облік, жодного разу не зверталася до лікарні з приводу вагітності. У поліції вона аргументувала тим, що "не було грошей".

Новини
Жінка закрила собою дитину від нападу собак: безстрашний порятунок потрапив на відео

Вночі 25 лютого у себе вдома жінка народила дівчинку. Стверджує, що пологи були передчасними, а дитина — мертвою.

Жінка не дзвонила ні у "швидку", ні в поліцію — каже, не хотіла, аби хтось знав.

Ховала живіт у дитсадку: спливли нові подробиці трагедії з немовлям у Києві

Вже за годину після пологів Альона прибрала у ванній, поклала мертве немовля в целофановий пакет і пішла... ховати.

Тіло дитини правоохоронці виявили 3 березня у купі сміття у закинутій будівлі, яка розташована буквально в ста метрах від будинку горе-матері.

Чи справді дитина народилася мертвою чи її вбила власна мати — з'ясує експертиза.

Пізніше колеги розповіли неймовірні подробиці з життя багатодітної матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один моторошний випадок трапився в Одеській області — мати закопала новонароджену дитину.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналЕксклюзив
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналвбивстводитячий садок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
0
Смішно
1
Цікаво
15
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги