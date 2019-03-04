Ховала живіт у дитсадку: спливли нові подробиці трагедії з немовлям у Києві

Жінка, яка викинула новонароджену дитину у Києві, є багатодітною матір'ю.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, у 35-річної Альони шестеро малолітніх дітей, яких вона виховує сама.

Жінка працює кухарем у дитячому садку в Голосіївському районі столиці. Вагітність приховувала від колег: коли її наполегливо запитували, відповідала, що просто дуже погладшала.

Альона не стала на облік, жодного разу не зверталася до лікарні з приводу вагітності. У поліції вона аргументувала тим, що "не було грошей".

Вночі 25 лютого у себе вдома жінка народила дівчинку. Стверджує, що пологи були передчасними, а дитина — мертвою.

Жінка не дзвонила ні у "швидку", ні в поліцію — каже, не хотіла, аби хтось знав.

Вже за годину після пологів Альона прибрала у ванній, поклала мертве немовля в целофановий пакет і пішла... ховати.

Тіло дитини правоохоронці виявили 3 березня у купі сміття у закинутій будівлі, яка розташована буквально в ста метрах від будинку горе-матері.

Чи справді дитина народилася мертвою чи її вбила власна мати — з'ясує експертиза.

Пізніше колеги розповіли неймовірні подробиці з життя багатодітної матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один моторошний випадок трапився в Одеській області — мати закопала новонароджену дитину.

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