Хотіли влаштувати самосуд: у Києві водій авто розбив 4 машини

У Києві приблизно о 5:30 17 квітня трапилася ДТП за участю п'яти автомобілів. Водій-іноземець на BMW не впорався з керуванням і влетів у чотири припарковані авто на вул. Голего.

За попередніми даними, він був п'яний. Перший удар припав на Volkswagen, потім на Mitsubishi, який врізався у дерево, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

Також у зіткненні пошкодився Mercedes – його відкинуло в Toyota.

"Водій виявився досить агресивним і постійно робив вигляд, що не розуміє українську або російську, просив говорити з ним арабською мовою", – уточнили в соцмережі.

ДТП на вул. Голего Facebook "Київ Оперативний"

За словами свідків, в автомобілі з ним їхали чотири нетверезі дівчини, які підтвердили, що хлопець вживав алкоголь.

"Агресивність водія затьмарили розгнівані власники побитих авто, які хотіли влаштувати суд Лінча на місці", – розповіли також очевидці.

ДТП на вул. Голего Facebook "Київ Оперативний"

Побоюючись конфлікту з власниками розбитих автомобілів, хлопець заявив, що йому погано, і поїхав у лікарню.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві вночі 15 квітня в ДТП зіткнулися Audi і Renault. Від удару водій одного з авто знепритомнів і частково втратив пам'ять – він не міг згадати, як саме сталася аварія.

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