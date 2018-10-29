''Хотіли влаштувати самосуд'': у Києві п'яний водій вилетів на тротуар із пішоходами

У Києві ввечері 27 жовтня п'яний водій врізався у дерево і вилетів на тротуар, дивом не зачепивши пішоходів. За попередньою інформацією, під час затримання поліцією у його авто знайшли шприци і пістолет.

НП трапилася у Солом'янському районі, на вул. Кудряшова, 7. Очевидці події намагалися накинутися на порушника і навіть ударили його по голові, однак поліцейські врятували його від "розбірок" із натовпом, повідомили у спільноті dtp.kiev.ua в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він (водій. — Ред.) не встиг зняти номери, одразу підбігло багато свідків. Вони хотіли влаштувати самосуд над водієм, але приїхали копи", — пояснили в соцмережі.

Автомобіліст серйозних травм не отримав, проте постраждав його автомобіль: пошкоджено заднє скло, а також від удару об стовбур дерева повністю розбита передня частина авто.

Тест на драгері показав 2.31 проміле алкоголю у крові. Під час затримання водій намагався переконати поліцію, що йому погано і він потребує госпіталізації, проте лікарі швидкої допомоги не виявили у нього пошкоджень.

Як писав OBOZREVATEL, наприкінці вересня у Запоріжжі п'яний водій намагався втекти від активістів, які затримували його.

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