"Хотіла зробити інвалідом": під Києвом врятована від вбивства жінка організовувала побиття ексчоловіка

На Київщині Надія Головач, за підготовку замаху на вбивство якої затриманий її колишній чоловік Олександр, у 2015 році звинувачувалася в організації його побиття декілька років тому.

Вона фігурувала в справі про так званих перевертнів у погонах, повідомила на своїй сторінці в Facebook спікерка прокуратури Київщини Надія Максимець.

Вона також опублікувала запис програми "Надзвичайні новини", в якій Олександр Головач розповідав про трьох нападах на нього.

"Його колишня дружина ніяк не хотіла ділитися з ним майном, тому звернулася до зловмисників, щоб він не мав ні можливості, ні сил з нею судитися, зробити його інвалідом, за що щедро платила", – пояснила спікерка (станом на 2017 р.) департаменту внутрішньої безпеки НП України Олеся Орлова.

За побиття вона обіцяла 3000 доларів, проте в усі три спроби Олександру вдавалося відбитися від нападників. За словами самого колишнього чоловіка, Надія була готова заплатити 10 000 доларів за його вбивство.

новина оновлюється

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!