''Ходять натовпом ззаду'': в центрі Києва зняли на відео нахабну схему крадіжки

У мережі поширили відео популярної схеми крадіжки на вулицях Києва, під час якої зловмисники буквально полюють за перехожими та намагаються витягнути цінні речі з сумки.

На записі, оприлюдненому в спільноті "Київ Оперативний", видно, як група злодіїв йшла слідом за перехожим, якого вони збиралися обікрасти. Уберегтися від крадіжки йому вдалося тільки за допомогою пильних очевидців (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Попереджений ‒ значить озброєний. Так один із наших постійних читачів у центрі Києва врятував гаманець від злодюжок. Нічого складного, головне ‒ бажання", ‒ підписали відео в спільноті.

Злодії полюють на перехожих у Києві Скріншот "Київ Оперативний"

Після того, як очевидець помітив спробу крадіжки і почав кричати про це, зловмисники відстали від свого об'єкта, але почали показувати непристойні жести.

У коментарях до посту інші користувачі зазначили, що теж були свідками аналогічних схем. Група злодіїв із декількох осіб переслідує перехожого і краде речі, як тільки він втрачає пильність.

"Вони натовпом ззаду ходять, і ще декілька осіб спереду, ніби створюючи відчуття тісняви", ‒ прокоментувала Таня Терещенко, яка ледь не стала постраждалою від злодійства.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві показали момент крадіжки гаманця групою злодіїв у перехожої. Кишенькових злодіїв на Майдані Незалежності затримали на гарячому активісти громадської організації Муніципальна охорона Києва.

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