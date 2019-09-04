"Хочу забрати вашу дитину": під Києвом влаштували "полювання" на жінку з донькою

У місті Вишгород Київської області жінка нібито переслідувала матір із донькою та хотіла забрати дитину.

Про це повідомила мешканка Київщини Анна Євтушенко на сторінці "Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина" у Facebook. Вона опублікувала фото переслідувачки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Євтушенко написала, що йшла з донькою на майданчик і зрозуміла, що їх переслідує жінка. Матір дівчинки запитала, що тій потрібно. На це жінка нібито відповіла, що хоче забрати дитину.

Жінка, яка переслідувала матір із донькою Facebook Анни Євтушенко

"Ми з донькою сьогодні (30 серпня. – Ред.) йшли на майданчик, і я відчула, що за нами хтось іде. Думала спочатку, що просто пияка, бо перша зустріч із тією жінкою була біля магазину "Сяйво", а там контингент бажає кращого! Але справді йшла саме за нами. Коли я зрозуміла, то сіла на лавку біля будинку, поряд із якої стояв чоловік. Спитала, що їй потрібно – а вона дуже спокійно відповіла: "Я хочу забрати вашу дитину". Потім сказала, що в неї така жсама дитина, і запитала, чи взагалі це моя донька!!!" – підкреслила Євтушенко.

Жінка додала, що викликала правоохоронців, а ті сказали, буцімто переслідувачка – психічно хвора.

"Я спершу не знала, що робити – кричати, фотографувати її чи дзвонити в поліцію. Звернулася в поліцію… Правоохоронці забрали жінку до відділення й сказали, що вона психічно хвора", – написала Євтушенко.

У місті Вишгород Київської області жінка нібито переслідувала матір із донькою Facebook Анни Євтушенко

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL,18 серпня у Коростені (Житомирська область) поліція затримала 45-річного іноземця за підозрою у позбавленні волі місцевої жительки. Чоловік спершу переслідував дівчину, яка не хотіла з ним спілкуватися, а потім за допомогою шантажу та сили змусив поїхати разом із ним за кордон.

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