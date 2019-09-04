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4 вересня • оновлено в 17:03
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/ Кримінал

"Хочу забрати вашу дитину": під Києвом влаштували "полювання" на жінку з донькою

1.1т Читати матеріал російською

У місті Вишгород Київської області жінка нібито переслідувала матір із донькою та хотіла забрати дитину.

Про це повідомила мешканка Київщини Анна Євтушенко на сторінці "Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина" у Facebook. Вона опублікувала фото переслідувачки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Євтушенко написала, що йшла з донькою на майданчик і зрозуміла, що їх переслідує жінка. Матір дівчинки запитала, що тій потрібно. На це жінка нібито відповіла, що хоче забрати дитину.

Жінка, яка переслідувала матір із донькою

Жінка, яка переслідувала матір із донькою

Facebook Анни Євтушенко

"Ми з донькою сьогодні (30 серпня. – Ред.) йшли на майданчик, і я відчула, що за нами хтось іде. Думала спочатку, що просто пияка, бо перша зустріч із тією жінкою була біля магазину "Сяйво", а там контингент бажає кращого! Але справді йшла саме за нами. Коли я зрозуміла, то сіла на лавку біля будинку, поряд із якої стояв чоловік. Спитала, що їй потрібно – а вона дуже спокійно відповіла: "Я хочу забрати вашу дитину". Потім сказала, що в неї така жсама дитина, і запитала, чи взагалі це моя донька!!!" – підкреслила Євтушенко.

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Жінка додала, що викликала правоохоронців, а ті сказали, буцімто переслідувачка – психічно хвора.

"Я спершу не знала, що робити – кричати, фотографувати її чи дзвонити в поліцію. Звернулася в поліцію… Правоохоронці забрали жінку до відділення й сказали, що вона психічно хвора", – написала Євтушенко.

У місті Вишгород Київської області жінка нібито переслідувала матір із донькою

У місті Вишгород Київської області жінка нібито переслідувала матір із донькою

Facebook Анни Євтушенко

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL,18 серпня у Коростені (Житомирська область) поліція затримала 45-річного іноземця за підозрою у позбавленні волі місцевої жительки. Чоловік спершу переслідував дівчину, яка не хотіла з ним спілкуватися, а потім за допомогою шантажу та сили змусив поїхати разом із ним за кордон.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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