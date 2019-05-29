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/Кримінал

Б'ють і грабують дітей: у Києві група школярів влаштувала свавілля

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У Києві на Русанівці група школярів у віці 12 років грабує і б'є інших дітей, водночас погрожуючи їм ножем. За словами місцевих жителів, це свавілля відбувається протягом двох років.

Так, троє хлопців і дівчинка зупиняють однолітків і дітей молодшого віку, після чого змушують їх віддати мобільні телефони, гроші й інші цінні речі. За відмову – відбирають силою. Про це написала у Facebook мешканка Русанівки журналістка Ліла Пічхнарашвілі.

"Батьки постраждалих ще в 2017 році розшукали батьків тих дітей. Усі діти живуть тут, вчаться у місцевих школах. Одні батьки вибачилися, інші – не повірили, третя, мати-алкоголічка, не відчиняє дверей, відповідаючи: "У мене немає сина", – написала вона.

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Журналістка додала, що декілька днів тому, ймовірно, мати того школяра стала співучасницею дитячого розбою на чолі із сином.

12-річний Ярослав

12-річний Ярослав

"Ярослав (так звуть хлопця. – Ред.) і декілька інших малоліток зупинили дванадцятирічну школярку з проханням дати сигарету. За відповідь: "Не палю", його "мати" вчепилася в дівчинку і почала бити, поки інші знімали це на мобільники. Дівчинка з банди, теж школярка, відібрала у ровесниці телефон", – зазначила Пічхнарашвілі.

Русанівка

Русанівка

Google. Maps

Багато місцевих жителів знають Ярослава, за їхніми словами, він вчиняє розбої постійно. Банда обступає малолітню жертву на бульварі або майданчику, поки з вікон не починають кричати дорослі.

Ліла навела приклад, як за тиждень до нападу на школярку Ярослав погрожував іншій дитині ножем біля дверей супермаркету АТБ і вимагав віддати велосипед, інакше він проколе шини.

Б'ють і грабують дітей: у Києві група школярів влаштувала свавілля

"Усі ці роки дільничний не може нічого зробити. Реакція у поліції на заяви – нуль! З постраждалої школярки зняті побої, заява написана. Але бездіяльність правоохоронних органів шокує", – підсумувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Першотравенську Дніпропетровської області 15-річні хлопець і дівчина вбивали собак і кішок, а їхні залишки розкидали всюди в місті.

Поліція розслідує справу про жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
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Кудрявцева Яна
Кудрявцева Яна
Моя искрeнняя благодaрнoсть тeм, кто покaзал мне пpeкрaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁w87w4ct Прoстo прoйдя oпpоc получила почти пoлyгодoвyю зарплату)) Пoльзуйтесь, пoка еcть возмoжнoсть=)
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