Газ, камені та сутички з поліцією: в Києві влаштували погром на ринку

У Києві невідомі в неділю, 27 травня, почали громити кіоски на ринку біля "Лісової", де днем раніше побили пенсіонера екс-військового через зауваження.

Почалася сутичка з правоохоронцями. У конфлікті беруть участь представники націоналістичної організації "С14", повідомляє "Громадське".

Відзначається, що учасники встигли погромити ринкові кіоски, зламати ролети.

Олександр Чернов/Громадське

Олександр Чернов/Громадське

Олександр Чернов/Громадське

Олександр Чернов/Громадське

Олександр Чернов/Громадське

С14

Зі свого боку поліція столиці застосувала проти порушників газ. У результаті останні почали кидати каміння в бік правоохоронців.

У мережі опубліковані перші відео погромів біля "Лісової", на яких чутно, як натовп скандує гасла "Слава нації" і "Смерть ворогам".

Представники "С14" у своєму Telegram-каналі вже прокоментували події, вони заперечують, що почали бійку.

"Активісти С14 НЕ громили ринок. Ми разом із ветеранскіми організаціями трьох районів підїхали трохи пізніше, на 11:15. Вже коли події були в розпалі... На місці присутні більше сотні активістів з багатьох організацій і просто ветерани АТО", - йдеться в повідомленні.

"Формат заворушень, думаю, був не дуже доречний. Тим не менше зараз у людей мало довіри до поліції… У зв'язку з цим активісти С14 зараз вирушають до Деснянського РУВС аби надати правову допомогу затриманим та стежити аби "беркута" не зводили власні рахунки із затриманими", - добавили участники.

Однак раніше "С14" повідомляли, що готові "піти по вибачення" до продавця, який побив екс-військового.

"Кримінальні чєбурєкі мають розуміти, що якщо він ментовки можуть відмазатись, то від небайдужих українців точно ні... Незалежно від дій поліції команда добра піде за вибаченнями і мирно пояснить, що закон один для всіх. Так буде ефективніше і доступніше", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 26 травня, у Києві на одному з ринків продавець-іноземець разом зі своєю "охороною" побили пенсіонера.

Пізніше вивіску кіоску, продавець якого потрапив у скандал, демонтували, а на місці інциденту близько 10 поліцейських проводили слідчі дії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові влаштували погром в офісі прихильників "русского мира".