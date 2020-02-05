"Фото Гітлера у різних образах": суд ухвалив нове рішення щодо Антоненка

Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка (Riffmaster) під вартою до 4 квітня.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 5 лютого. Про це повідомило видання "Цензор.нет". Запобіжний захід може бути оскаржено (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Адвокат Антоненка просив додати до матеріалів дані про зріст чоловіка, який був зафіксований камерами відеоспостереження. Втім, прокурор запевнив, що експертиза зросту самого музиканта не проводилась. До матеріалів справи не додали дані, про які говорив захист.

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Прокурор також наполягав на обґрунтованості підозри Антоненку. Він пригадав про "вилучений одяг із принтами", а також дописи із зображеннями Адольфа Гітлера "у різних образах" на сторінці музиканта у Facebook. Захист підозрюваного ж відповів, що необхідна експертиза для того, щоб довести, що Дід Мороз на знімку – Гітлер.

Сам Антоненко звернув увагу на свою бороду наступного дня після вбивства Шеремета та бороду підозрюваного з камер. Він іще раз розповів про те, звідки у нього взявся корпус МОН. Ветеран АТО наголосив, що навичок спецназівця немає, адже він – штаб-сержант, працював у в пресслужбі підрозділу, займався морально-психологічним забезпеченням бійців. Взяти на поруки Антоненка були готові чимало людей.

Знімки з засідання у справі вбивства Шеремета Цензор.нет

Допис Антоненка у мережі Цензор.нет

Знімки з засідання у справі вбивства Шеремета Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він був, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і ветерану АТО Антоненку (Riffmaster), волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що, щоб передати до суду справи щодо звинуваченнь підозрюваних у виконанні та організації вбивства Шеремета, необхідно зібрати додаткові докази. Оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

Заступник генерального прокурора України 3 лютого продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні у справі про вбивство Шеремета на термін до чотирьох місяців.

Печерський районний суд міста Києва 4 лютого влаштував паралельний розгляд щодо підозрюваних в убивстві Шеремета Дугарь і Антоненка.

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