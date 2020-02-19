Головна Новини
19 лютого • оновлено в 21:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Два мільйони! У Києві стався збройний напад

2.4т
Читати матеріал російською

У Деснянському районі Києва злочинці скоїли розбійний напад біля пункту обміну валют.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, це сталося 18 лютого близько 10:00 на вул Теодора Драйзера. Злочинці чекали жертву поруч з обмінником.

Два мільйони! У Києві стався збройний напад

Коли "клієнт" вийшов зі свого автомобіля, на нього напали двоє бандитів (один iз них був озброєний, в руках - пістолет). Чоловіка вдарили по голові, а потім відібрали сумку з грошима і втекли з місця злочину.

Як з'ясувалося, у чоловіка було з собою близько 500 тис.грн і 65 тисяч доларів. Разом – близько двох мільйонів гривень.

За інформацією джерел, один iз грабіжників підстерігав жертву на вулиці, другий знаходився в сусідньому кафе, звідки вів спостереження.

Напад стався на вул. Теодора Драйзера

Напад стався на вул. Теодора Драйзера

Новини
Обчистив і спокійно пішов: у Києві злодій "покарав" банк на 300 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліцейські затримали двох іноземців, які побили водія таксі, відібрали у нього гроші та телефони, а потім зникли на його ж авто.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
пістолет зброя кримінал пограбування валютників напад
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги