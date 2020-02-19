Два мільйони! У Києві стався збройний напад

У Деснянському районі Києва злочинці скоїли розбійний напад біля пункту обміну валют.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, це сталося 18 лютого близько 10:00 на вул Теодора Драйзера. Злочинці чекали жертву поруч з обмінником.

Коли "клієнт" вийшов зі свого автомобіля, на нього напали двоє бандитів (один iз них був озброєний, в руках - пістолет). Чоловіка вдарили по голові, а потім відібрали сумку з грошима і втекли з місця злочину.

Як з'ясувалося, у чоловіка було з собою близько 500 тис.грн і 65 тисяч доларів. Разом – близько двох мільйонів гривень.

За інформацією джерел, один iз грабіжників підстерігав жертву на вулиці, другий знаходився в сусідньому кафе, звідки вів спостереження.

Напад стався на вул. Теодора Драйзера

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліцейські затримали двох іноземців, які побили водія таксі, відібрали у нього гроші та телефони, а потім зникли на його ж авто.

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