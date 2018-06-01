Дубль два: у Києві автомобіль збив 11-річну дитину на велосипеді

У Деснянському районі Києва автомобіль збив 11-річну дитину на велосипеді.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Градинська, 1, повідомили OBOZREVATEL медики.

В результаті дитина отримала садна і забиті місця після чого був доставлений швидкою в дитячу клінічну лікарню №2.

Чи відбулася дана ДТП на пішохідному переході, на даний момент невідомо, проте за адресою вул. Градинська, 1 на дорозі нанесена "зебра".

Місце події Гугл. карти

Місце події Гугл. карти

Відзначимо, що ДТП на вул. Градинська сталася 31 травня о 20:40, тобто за 20 хвилин до масштабної аварії, яка трапилася на просп. Григоренко в Дарницькому районі столиці, де поліцейське авто збило 13-річного школяра-велосипедиста . В результаті тієї аварії дитина отримала важкі травми і був доставлений в реанімацію "Охматдиту", де лікарі борються за його життя.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області п'яний водій на смерть збив 2-річну дитину .