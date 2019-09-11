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11 вересня • оновлено в 22:11
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ДТП із тещею Притули і Хомутинніка: розкрилися скандальні подробиці

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Постраждалих у ДТП у Києві, яке скоїла теща шоумена Сергія Притули та співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник, нібито звинуватили у відмові розглядати пропозицію про матеріальну допомогу у лікуванні.

Про це повідомив київський адвокат Юрій Сухов. Він написав, що така ситуація його дуже здивувала.

"Родичі громадянки Сопельник, підозрюваної у резонансному ДТП, звинуватять потерпілих, одна з яких перебувала майже два тижні у критичному стані, у відмові, протягом двох тижнів, розглядати пропозицію про матеріальну допомогу у лікуванні (хоча перше побажання надійшло не раніше, аніж за п'ять днів)", – зазначив Сухов.

ДТП із тещею Притули і Хомутинніка: розкрилися подробиці

ДТП із тещею Притули і Хомутинніка: розкрилися подробиці

За його словами, потерпілі також "стали винними" у тому, що пізно зареєстрували рахунок для збору коштів на лікування.

"І виявляється, вони не мають права отримувати кошти на лікування від інших людей, окрім громадянки Сопельник та її родичів", – додав обурений адвокат.

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Він розповів, що закон не зобов'язує потерпілу сторону приймати допомогу від підозрюваного. Також робити це чи ні – вирішує тільки потерпілий, а не його адвокат. Причому зробити це він може не відразу, а коли захоче.

У свою чергу адвокат потерпілих Дмитро Шевченко оголосив у мережі збір коштів на лікування його клієнтів. Захисниця підозрюваної запевнила, що інша сторона ігнорує їхні пропозиції про допомогу і оприлюднила докази.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Сергій Притула Віталій Хомутинник
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Жлобы безсердечные.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, нехочуть від неї допомоги, що тут такого? Все одно суд багато не дасть
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тут уже два дерьма с паРРаши и шлюха комментируют! )))
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