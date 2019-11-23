Людей порвало на частини: під Києвом сталася страшна ДТП. Кадри 18+

Під Києвом у селі Семиполки Броварського району в п'ятницю, 22 листопада, сталася жахлива ДТП – Opel на великій швидкості збив чоловіка і жінку, які перебігали дорогу недалеко від "зебри".

Аварія сталася в районі 21:00, передає "Інформатор". Пішоходи в результаті інциденту загинули. Удар був такої сили, що обом відірвало кінцівки (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Чоловіка автомобіль протягнув за собою близько десяти метрів. Останки загиблих розкидало по проїжджій частині на 50 метрів.

У Opel, крім водія, знаходився ще й пасажир, вони були госпіталізовані.

Фото з місця аварії Інформатор

Фото з місця аварії Інформатор

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Фото з місця аварії Факти

Фото з місця аварії Факти

Фото з місця аварії Факти

Фото з місця аварії Інформатор

Фото з місця аварії Інформатор

Фото з місця аварії Інформатор

Фото з місця аварії Інформатор

Фото з місця аварії Інформатор

Фото з місця аварії Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва автомобіль Lexus протаранив таксі, після чого вилетів на тротуар і збив там чоловіка та жінку.

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