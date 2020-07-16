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ДТП на Столичному шосе в Києві: Геращенко розповів про стан хлопчика, який вижив

Кримінал
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Хлопчик перебуває на лікуванні в 'Охматдиті'

Хлопчик перебуває на лікуванні в "Охматдиті".

12-річний хлопчик, який єдиний зі своєї родини вижив у ДТП на Столичному шосе в Києві, відчуває себе краще.

Як розповів в коментарі "Гордон" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, на даний момент загрози життю дитини немає.

Зараз хлопчик знаходиться на лікуванні в київській дитячій лікарні "Охматдит".

За словами Геращенка, у хлопчика є родичі, які зможуть про нього подбати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Києві на Столичному шосе 12 липня сталася масштабна смертельна ДТП. Загинули чотири людини: чоловік з дружиною, а також дівчинка померли майже одразу, а хлопчик – пізніше. Вижила тільки 12-річна дитина.

  • Підозрюваному у скоєнні ДТП, який був в стані алкогольного сп'яніння, Антону Желепі 14 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

  • Желепі загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

  • З'ясувалося, що він раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство і побиття людини.

  • Автомобіль Mercedes з держномером AI0999HB, за кермом якого був Желепа, зареєстрований на мешканку Козина Київської області Ольгу Нікітіну.

  • Через 20 хвилин після ДТП машина був подана в розшук як викрадена.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП і назвав її прикладом "недбалості і безвідповідальності деяких водіїв".

УкраїнаКиївСмертельна ДТП в КиєвіМіністерство внутрішніх справ УкраїниДТПАнтон Геращенко
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