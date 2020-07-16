ДТП на Столичному шосе в Києві: Геращенко розповів про стан хлопчика, який вижив
Хлопчик перебуває на лікуванні в "Охматдиті".
12-річний хлопчик, який єдиний зі своєї родини вижив у ДТП на Столичному шосе в Києві, відчуває себе краще.
Як розповів в коментарі "Гордон" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, на даний момент загрози життю дитини немає.
Зараз хлопчик знаходиться на лікуванні в київській дитячій лікарні "Охматдит".
За словами Геращенка, у хлопчика є родичі, які зможуть про нього подбати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві на Столичному шосе 12 липня сталася масштабна смертельна ДТП. Загинули чотири людини: чоловік з дружиною, а також дівчинка померли майже одразу, а хлопчик – пізніше. Вижила тільки 12-річна дитина.
Підозрюваному у скоєнні ДТП, який був в стані алкогольного сп'яніння, Антону Желепі 14 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Желепі загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
З'ясувалося, що він раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство і побиття людини.
Автомобіль Mercedes з держномером AI0999HB, за кермом якого був Желепа, зареєстрований на мешканку Козина Київської області Ольгу Нікітіну.
Через 20 хвилин після ДТП машина був подана в розшук як викрадена.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП і назвав її прикладом "недбалості і безвідповідальності деяких водіїв".