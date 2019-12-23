Алкоголь перевищив норму в 10 разів! У Києві в лобовій ДТП із маршруткою постраждали 6 осіб

У Києві в понеділок, 23 грудня, п'яна жінка-водій зачепила 3 авто, виїжджаючи з двору, і, намагаючись втекти з місця події, на повному ходу врізалася в маршрутне таксі.

У результаті ДТП на вулиці Сверстюка постраждали 6 пасажирів маршрутки, повідомляє dtp.kiev.ua та "Інформатор" у соцмережах (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Після лобового зіткнення з маршруткою автомобіль жінки відкинуло на автобусну зупинку.

Машина після зіткнення з маршруткою Скріншот

За словами очевидців, винуватиці інциденту 50-55 років. Попередньо, показник алкоголю в її організмі (2,2 проміле) перевищив норму в 10 разів.

На місці працювали два екіпажі "швидкої" та правоохоронці. Деталі події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вранці 23 грудня відбулася жорстка ДТП за участю вантажівки, водій якої заснув.

Чоловік за кермом одного з легковиків встиг вистрибнути із салону за лічені секунди до зіткнення з фурою.

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