ДТП із тещею Притули: у справі з'явилась суперечлива деталь щодо грошей

Захист постраждалих у ДТП у Києві із тещею шоумена Сергія Притули й депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка – Лілією Сопельник – запевнив, що останнім часом жодних грошей від родичів водійки не надходило. Втім, у адвокатів жінки з'явилася своя версія ситуації.
Про проблеми із надходженням коштів заявив адвокат потерпілих Юрій Сухов, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Так, у аварії серйозні травми отримали Анжела Печенізька та її 9-річний син Ростислав.
Станом на 19 лютого хлопчик уже ходив до школи, втім, його мама ще потребувала лікування. За словами Сухова, коштів на лікування жінки та її сина вистачало.
ДТП із тещею Притули. Ілюстрація
"На картку перераховували гроші як близькі Сопельник, так і звичайні люди. Але останнім часом від родичів водійки нічого не надходило", – пояснив він.
Втім, захисниця Сопельник Олена Сторожук запевнила, що вони намагалися допомогти матеріально.
"Перед Новим роком ми намагалися надіслати гроші на картку, однак нам повідомили, що рахунок закритий. Тому не змогли це зробити", – відзначила адвокатка.
У відповідь це Сухов заявив, що картка працювала, вона не була закритою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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