Дружину ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари – Марину Козерод, яку запідозрили у неправдивих свідченнях щодо обставин смерті колишнього голови правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, відпустили під особисте забов’язання.
Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Про це розповів hromadske адвокат Козерод – Ілля Серафимов.
Він додав, що дружина Кожари була зобов'язана не покидати територію Київської області, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання та з’являтися на їхні виклики.
Дружину ексміністра Кожари відпустили під особисте забов’язання. Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Старицького. Трагедія трапилася в будинку колишнього міністра закордонних справ України Кожари на Київщині.
Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України сліди продуктів пострілу.
Адвокати Кожари заявили, що Козерод зізналася у випадковому вбивстві Старицького.
Втім, самого Кожару 25 березня затримали. Йому оголосили про підозру за фактом умисного вбивства.
З'ясувалося, що Козерод може бути засуджена до п'яти років позбавлення волі за дачу неправдивих свідчень.
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