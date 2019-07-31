"Допоможіть на квиток!" У Києві розсекретили шахрайку

У Києві в районі Дарницького залізничного вокзалу орудує шахрайка, яка під приводом допомоги виманює гроші у перехожих.

Вона стверджує, що її обікрали і їй немає за що доїхати додому. Отримавши необхідну суму, продовжує просити гроші в інших людей, називаючи різні приводи. Фотографії жінки опублікувала Аліна Андронік в спільноті ДВРЗ у Facebook.

"Жінка пристойно одягнена, приємно пахне (в процесі бесіди обійняла, щоб пожаліти), просить на квиток до Черкас. Плаче – вкрали документи та гроші. Тих коштів, які я їй дала, вистачило б на квиток, поснідати, купити поїсти в дорогу і в самих Черкасах дістатися додому з лишком", – розповіла дівчина.

Жінка просить гроші Facebook ДВРЗ

Андронік зазначила, що після цього за два тижні бачила шахрайкуще зо п'ять разів. У коментарях до посту знайшлися інші кияни, у яких просила допомоги ця жінка.

"Дійсно сидить там майже щодня і просить у всіх", – написала Ксенія Краснікова.

"А у мене на нові милиці просила", – поділився ще один коментатор.

"Я її теж сьогодні бачила, просила допомогти грошима. На тому ж місці", – повідомила користувачка соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві викрили шахрая, який, видаючи себе за співробітника правоохоронних органів, вже 17 разів попадався на гарячому. Він вимагав хабарі в підприємців.

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