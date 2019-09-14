Дочекався, поки засне: в Києві чоловік жорстоко вбив рідного брата

У Києві після спільного розпивання алкоголю чоловік убив рідного брата, задушивши його ременем від швейної машинки.

Про це повідомила прес-служба міської поліції. Уточнюється, що злочин стався в одній із квартир на вулиці Івашкевича.

Відомо, що тіло потерпілого зі слідами насильницької смерті, яке знаходилося на балконі, виявила мати жертви.

Підозрюваний kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що 5 вересня в цій квартирі два брати розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла суперечка, тому, коли молодший брат заснув, старший вирішив вбити родича. Після цього тіло він витягнув на балкон і покинув будинок.

"Після комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу підозрюваного та затримали його. Зловмисник – 1982 року народження, ніде не працює і зловживає спиртним. У скоєнні він зізнався і розповів, що "знаряддя" злочину – ремінь – викинув у сміттєпровід", – розповів начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Підозрюваний дав свідчення слідчим у рамках розпочатого кримінального провадження за фактом умисного вбивства. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на північному заході Москви (Росія) чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після цього викликав "швидку" на місце злочину. 39-річна жінка померла до приїзду медиків.

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