До Київського національного університету імені Тараса Шевченка у четвер вранці, 4 червня, прийшли з обшуками.

Таку інформацію підтвердила у коментарі OBOZREVATEL спікерка Нацполіції Оксана Блищик. До закладу "навідалися" працівники Нацполіції та СБУ.

"Слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінального провадження за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. – Ред.)", – сказала вона, не уточнивши причини обшуків.

До КНУ імені Шевченка прийшли з обшуками КНУ

Як написав 24 канал із посиланням на власні джерела, правоохоронці прийшли до центрального, так званого червоного корпусу.

Журналістка відзначила, що туди почали впускати лише за перепустками. На місце прибув адвокат, який не представився, не розповів, чиї інтереси захищає та у чому причина обшуків.

Також "Укрінформ" підтвердив, що йдеться саме про центральний корпус на вулиці Володимирській, 60. Джерело агентства уточнило, що правоохоронці документують "протиправну діяльність вищих посадових осіб КНУ з отримання незаконної вигоди (хабарів) від студентів освітньої установи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Національного центру Олександра Довженка в Києві 28 травня навідалися правоохоронці з обшуками.

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