"Днями була поліція, сьогодні труп": у скандальному хостелі Києва знову НП

У Голосіївському районі Києва мешканці будинку на вул. Кустанайська, 7 виявили на східцях одного із входів до хостелу тіло чоловіка.

Про це OBOZREVATEL розповіли самі мешканці. За їхніми словами, на місці вже працює поліція.

Наші кореспонденти побували на місці події.

Біля київського хостелу виявили труп

На сходинках одного із входів до будинку лежало прикрите тіло чоловіка.

"Загиблий був мешканцем хостела, який розташований у нашому домі. Також відомо, що він проживав у аналогічному хостелі на вулиці Феодосійській", - розповів один з мешканців.

За словами місцевих жителів, загиблому близько 30 років. При ньому правоохоронці виявили документи на автомобіль, посвідчення водія та два мобільні телефони. На місці працює слідчо-оперативна група.

Біля київського хостелу виявили труп

Біля київського хостелу виявили труп

Що стало причиною смерті чоловіка, на даний момент невідомо. Додамо, що, за словами місцевих жителів, кілька днів тому дільничний приходив до хостелу, щоб дізнатися про людей, які там проживають, проте власники "готелю" нібито відмовилися надати інформацію.

OBOZREVATEL неодноразово повідомляв про скандальний хостел на вул. Кустанайська. Протягом декількох років мешканці будинку зверталися до міської влади з вимогою вжити заходів щодо незаконної нічліжки, постояльці якої розвели антисанітарію і навіть били людей. Але від влади люди отримували лише відписки. У квітні цього року власник хостелу взявся захоплювати комори цокольного приміщення.

Тільки після того, як OBOZREVATEL розповів про проблему, керівництво Голосіївського районного управління Національної поліції взяло ситуацію під відомчий контроль.