У Печерському районі Києва на перетині вулиць Грушевського та Липської трапилася ДТП із постраждалою. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Зазначається, що водійка за кермом Mazda, повертаючи із Липської, не помітила пішоходів – жінку, що переходила дорогу разом із дитиною. Остання не постраждала – матір встигла її відштовхнути, проте аварії уникнути не вдалося і саму її зачепило автомобілем.
У Києві трапилася моторошна ДТП з постраждалою
Київ Оперативний
Лікарі швидкої медичної допомоги встановили попередній діагноз – підозра на перелом ноги. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Требухів Броварського району Київської області у ДТП загинули 35-річні сестри-близнючки. Автомобіль збив їх, коли вони з порушенням переходили дорогу.
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