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10 жовтня • оновлено в 13:58
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Дивом врятувала дитину: у Києві трапилася моторошна ДТП з постраждалою

1.7т Читати матеріал російською

У Печерському районі Києва на перетині вулиць Грушевського та Липської трапилася ДТП із постраждалою. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Зазначається, що водійка за кермом Mazda, повертаючи із Липської, не помітила пішоходів – жінку, що переходила дорогу разом із дитиною. Остання не постраждала – матір встигла її відштовхнути, проте аварії уникнути не вдалося і саму її зачепило автомобілем.

У Києві трапилася моторошна ДТП з постраждалою

У Києві трапилася моторошна ДТП з постраждалою

Київ Оперативний

Лікарі швидкої медичної допомоги встановили попередній діагноз – підозра на перелом ноги. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Требухів Броварського району Київської області у ДТП загинули 35-річні сестри-близнючки. Автомобіль збив їх, коли вони з порушенням переходили дорогу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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