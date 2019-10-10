У Печерському районі Києва на перетині вулиць Грушевського та Липської трапилася ДТП із постраждалою. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Зазначається, що водійка за кермом Mazda, повертаючи із Липської, не помітила пішоходів – жінку, що переходила дорогу разом із дитиною. Остання не постраждала – матір встигла її відштовхнути, проте аварії уникнути не вдалося і саму її зачепило автомобілем.

У Києві трапилася моторошна ДТП з постраждалою Київ Оперативний

Лікарі швидкої медичної допомоги встановили попередній діагноз – підозра на перелом ноги. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Требухів Броварського району Київської області у ДТП загинули 35-річні сестри-близнючки. Автомобіль збив їх, коли вони з порушенням переходили дорогу.

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