Дитину викрали, били і погрожували пістолетом: киянка заявила про терор колишнього чоловіка

У Києві на Позняках двоє чоловіків вирвали у матері з рук 10-місячну дитину і втекли з нею.

Як розповіла TСН.ua мати дитини Ангеліна Шаранда, викрадення сталося 28 червня на вулиці Урлівська, 12 (ж/м Позняки). У той день до неї підбіг її чоловік, від якого вона раніше пішла, зі своїм знайомим – за її словами, у них в руках був ніж і пістолет. Вони нібито погрожували жінці і побили її, а також розпилювали в її сторону газ. Після вони забрали дитину і зникли.

За словами Ангеліни, раніше вона жила прожила в шлюбі з 27-річним чоловіком Павлом 2,5 роки. З ними ще жили його мати, старша сестра з 10-річною дочкою і молодший 26-річний брат. Ангеліна стверджує, що страждала від побоїв чоловіка і свекрухи.

За її словами, не витримавши цього, 18 червня вона забрала дитину і пішла. Також жінка додала, що вже офіційно подала на розлучення. Ангеліна вважає, що таким чином чоловік вирішив помститися їй і забрати дитину назад.

Вона також написала заяву в поліцію і стверджує, що 6 липня має відбутися суд. У прес-службі Дарницького управління поліції повідомили, що заява дійсно надійшла, але кримінальне провадження ще не відкрили.

"Я дуже переживаю за синочка, як він там, ніж його там годують, і сподіваюся, що розголос допоможе мені швидше повернути сина", – повідомила жінка.

Ангеліна Шаранда ТСН

Ангеліна також говорить, що переживає за здоров'я сина, так як він ще на грудному вигодовуванні, а батько нібито веган і виступає проти прикорму з м'яса або риби. Жінка розповіла, що зараз вона зціджує молоко і сподівається якось передати синові і додала, що у неї від переживань мало не до 40 підвищується температура.

"Я не знаю чим він там зараз годує синочка. Він же у мене ще на грудному вигодовуванні. А батько дитини – веган і категорично проти прикорму з м'яса або риби. Я теж вегетаріанка, але розумію, що дитина повинна повноцінно харчуватися і отримувати вітаміни. я дуже переживаю. я вам скажу навіть більше – ще коли жила там (з чоловіком і його родиною), то свекруха, коли я вискакувала на кілька годин на роботу (жінка працює в салоні), щоб заспокоїти сина, сунула йому свої груди", – розповідає Ангеліна.

Також у виданні відзначили, що з батьком дитини зв'язатися не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Києві 12 лютого жінка намагалася викрасти чужу дитину на станції метро "Лук'янівська".