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28 лютого • оновлено в 11:32
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Дитина у школі впала в кому: новий поворот в історії НП у Києві

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Нещасний випадок з 8-річною Аішею Суліман, яка через удар струмом у шкільній їдальні у Києві впала в кому, отримав несподіваний поворот. Кримінальна справа з цього приводу опинилася на межі закриття.

Як розповіла OBOZREVATEL мама дитини Марина Суліман, поліція і прокуратура вчасно не подали документи до суду на продовження термінів досудового розслідування.

"На словах мені слідча сказала, що справу в результаті закрито. Ми зараз намагаємося отримати постанову. Будемо звертатися в усі інстанції", – розповіла жінка.

Марина Суліман з Аішею і старшою донькою до трагічного випадку

Марина Суліман з Аішею і старшою донькою до трагічного випадку

Фото з сімейного архіву

Нещасний випадок з Аішею трапився у школі №69 Києва у квітні 2018 року. Дівчинка доторкнулася до металевого роздаткового столу у шкільній їдальні, і її вдарило струмом, після чого вона впала в кому. Коли ж вийшла з коми, її мозок був у вегетативному стані – Аіша не могла ходити і розмовляти. Лише через майже два роки вона почала сама ковтати, а днями сказала "мама".

Аіша після нещасного випадку

Аіша після нещасного випадку

Фото з сімейного архіву

Спочатку не було вагомих доказів, що дитина отримала електротравму, у школі, за словами мами дитини, навіть пустили чутку, що в Аіші вада серця.

Однак Марина отримала висновок судмедекспертизи, в якому зазначено, що причиною розвитку у дівчинки небезпечного для життя стану стала електротравма.

Висновок Київського міського бюро судово-медичної експертизи

Висновок Київського міського бюро судово-медичної експертизи

Фото надано Мариною Сулиман

За словами Марини, відразу після НП у школі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкція – штраф від 4,2 грн або обмеження волі до трьох років.

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"Таке легке покарання через те, що на той час не було висновку судмедекспертизи. Тепер ми його отримали, і в цьому випадку повинна бути перекваліфікація. Але через те, що не зрозуміло в якому стані справа, правоохоронці нікому не можуть висунути звинувачення і перекваліфікувати статтю", – вважає мама дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві дівчина втратила на заводі руку. Постраждала стверджує, що за підпис документів про відмову претензій до роботодавців їй обіцяли протез, але слова не дотримали.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал діти
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