Дитина в комі: з'явилися нові дані про постраждалих під час вибуху в Києві

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що постраждалі внаслідок вибуху машини в Києві мають множинні поранення, а одна дитина знаходиться в комі.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написала вона в своєму мікроблозі вTwitter.

Вибух машини в Києві

У свою чергу на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook повідомляється, що хлопчик отримав важкі осколкові поранення живота.

"Зараз в операційній, приходив до тями на місці. Дівчинка з пораненням шиї, стабільний стан, артерії не зачеплено. Ще двоє дітей з дрібними травмами. На місці продовжують працювати силовики", - резюмували в співтоваристві.

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Чотири дитини, Які постраждало во время Вибух у Святошинському районі Києва, в Охматдіті. Всі ма ють множінні пронікаючі поранених. У трьох дітей стан стабільний. Проти одна у важкий стані - поки що у Комі. Лікарі Надаються усю необхідну допомогу. - Уляна Супрун (@usuprun) 14 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня в Києві вибухнула припаркована "Волга". Попередньо, діти захотіли погратися в машині і знайшли там якийсь предмет, який здетонував.

Медики розповіли, що під час вибуху постраждали три дівчинки у віці 7-11 років і 5-річний хлопчик.