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Дитина в комі: з'явилися нові дані про постраждалих під час вибуху в Києві

2.3тЧитати новину російською

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що постраждалі внаслідок вибуху машини в Києві мають множинні поранення, а одна дитина знаходиться в комі.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написала вона в своєму мікроблозі вTwitter.

Вибух машини в Києві

У свою чергу на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook повідомляється, що хлопчик отримав важкі осколкові поранення живота.

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"Зараз в операційній, приходив до тями на місці. Дівчинка з пораненням шиї, стабільний стан, артерії не зачеплено. Ще двоє дітей з дрібними травмами. На місці продовжують працювати силовики", - резюмували в співтоваристві.

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Вибух машини в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня в Києві вибухнула припаркована "Волга". Попередньо, діти захотіли погратися в машині і знайшли там якийсь предмет, який здетонував.

Медики розповіли, що під час вибуху постраждали три дівчинки у віці 7-11 років і 5-річний хлопчик.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
Україна
Об'єкт
вибухи
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