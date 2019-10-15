Дитина не побачить маму: подробиці кривавої ДТП із "швидкою" у Києві

Страшна аварія з автомобілем швидкої допомоги у Києві шокувала багатьох городян. В результаті події загинув водій медичного авто і фельдшер Марія Апілат. Жінка нещодавно вийшла заміж і виховувала маленьку доньку.

Подробиці трагедії – в нашому матеріалі.

Марія Апілат з чоловіком В'ячеславом Соцмережі

Аварія трапилась ввечері 13 жовтня в Дніпровському районі. Мікроавтобус служби "103", в якому крім водія і двох фельдшерів перебувала дівчинка-пацієнт (попередньо дитину везли на УЗД з приводу стороннього тіла в глотці) з батьком і матір'ю, зіткнувся з легковиком Peugeot.

ДТП із "швидкою" у Києві

Медичне авто зіткнулося з легковиком Peugeot, в якому перебувала мати з дітьми

Як повідомила в Facebook співробітниця підстанції швидкої допомоги Лайма Гейдар, водій "швидкої" загинув миттєво.

"Йому відірвало голову, а фельдшера викинуло з салону і придавило машиною швидкої. Обидва мертві. Ось така у нас ризикова робота. На їх місці міг бути абсолютно будь-який співробітник швидкої", – зазначила вона.

За словами Лайми, інший співробітник "швидкої" Олексій Калинюк перебуває в реанімації. Також травми отримав дитина-пацієнт з батьками, і жінка з дітьми – водій і пасажири Peugeot.

Момент ДТП за участю "швидкої"

Як стало відомо, на підстанції швидкої допомоги Марія Апілат працює недавно.

"Маша стажувалася у мене на бригаді, коли три роки тому прийшла на нашу підстанцію. Без матері залишився її маленька дитина, дівчинка. Маша дбала про маму-інваліда та бабусю. Навесні цього року вийшла заміж, здавалося б, все життя попереду", – написала Лайма Гейдар.

На сторінці в соцмережі чоловіка Марії В'ячеслава Тарасенко опубліковані сімейні фотографії. Видно, що молоді люди були дуже щасливими.

Поліція розслідує обставини трагедії. Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Марія з сім'єю Соцмережі

Марія з сім'єю Соцмережі

Марія і її чоловік В'ячеслав працювали у "швидкій" Соцмережі

Прощання з Марією Апілат відбудеться 16 жовтня о 14:00 за адресою вул. П. Запорожця 26 (Київська міська клінічної лікарня № 3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня в Києві на перехресті зіткнулися "швидка" і автомобіль Ford. На момент події медичний автомобіль рухався з увімкненими проблисковими маячками. В результаті ДТП медичне авто, в якому перебуували медики і пацієнт, перевернулося.

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