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Діставали з-під авто: у Києві в дворі будинку водійка наїхала на матір з дитиною

2.7т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва трапилась дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, 59-річна водійка заднім ходом в'їхала в жінку з дитиною, які проходили позаду (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як написали на сторінці "Киев Оперативный" в Facebook, ДТП трапилася на Дніпровській Набережній, 19а.

У Києві водійка наїхала на матір з дитиною

У Києві водійка наїхала на матір з дитиною

Facebook/Dima Yarosh

"Після зіткнення вони були під авто – хлопці підіймали машину та діставали їх звідти.

Свідки кажуть, що скоріше за все, водійка переплутала педалі, бо швидкість була дуже велика, як для прибудинкової території", – йдеться повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

У Києві водійка наїхала на матір з дитиною

У Києві водійка наїхала на матір з дитиною

Facebook/Ірина Коропенко

ДТП трапилася на Дніпровській Набережній, 19а

ДТП трапилася на Дніпровській Набережній, 19а

Facebook/Seryoga Tsokur

Свідки припустили, що водійка переплутала педалі авто

Свідки припустили, що водійка переплутала педалі авто

Facebook/Seryoga Tsokur

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 19 серпня в ДТП загинули співробітник поліції і 7-річна дитина. Трагедія трапилася на трасі Київ — Суми поблизу с. Гоголів. Так, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху і не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався головною дорогою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія дитина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И что теперь эта старая су.ка будет блеять - извините, я не хотела??? Только самосуд! Ее необходимо физически уничтожить!
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